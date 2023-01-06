حسين الشيخ: قرصنة إسرائيل لأموالنا لن تثنينا عن ملاحقتها دوليًا

رام الله - دنيا الوطنعقب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، مساء يوم الجمعة، على فرض إسرائيل سلسلة عقوبات على السلطة الفلسطينية.وقال الشيخ في تغريدة عبر (تويتر)، إن "كل الإجراءات التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال وفي مقدمتها الاستمرار في قرصنة أموالنا، لن تثنينا عن موقفنا في ملاحقة حكومتهم في المؤسسات والمحافل الدولية وفضح سياساتهم ضد الشعب الفلسطيني".وطالب المجتمع الدولي إجبار حكومة الاحتلال بالإفراج عن مليارات الشواكل التي تم قرصنتها.