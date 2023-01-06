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صحيفة: (حزب الله) يُشكل أكبر تهديد لإسرائيل

صحيفة: (حزب الله) يُشكل أكبر تهديد لإسرائيل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة إسرائيلية، الجمعة، أنّ معظم مسؤولي الجيش ما زالوا يؤكدون أن حزب الله هو أكبر تهديد لـ "إسرائيل". 

ووفق صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، فإنه "على الرغم من أن إيران لا تزال تتصدر عناوين الصحف، فإن معظم مسؤولي الجيش ما زالوا يؤكدون خلف الأبواب المغلقة، وفي العلن، أنّ حزب الله، بصواريخه التي يبلغ عددها نحو 150 ألف صاروخ، وقوات الرضوان الخاصة، هو أكبر تهديد لإسرائيل".

ونقلت الصحيفة عن أحد العسكريين قوله إنّ "حزب الله موجودٌ على السياج، ولذلك، نستعد لكل شيء. إنه حقيقي للغاية".

وأضاف: "أي ضربةٍ لا يمكن التنبؤ بها في حملة المعركة بين الحروب مع سوريا، يمكن أن تؤدي إلى صراعٍ ضخم في لبنان"، وفق نا نقلته قناة (الميادين).

وتابع: "اكتسب جنود حزب الله الخبرة في سوريا، أصبح لديهم قوة نيران ثقيلة، ويستخدمون المراقبة، ويدركون تشكيلات المعركة".

وختم المسؤول العسكري، تصريحه بالقول: "إذا وصلت قوة الرضوان إلى المطلة"، توقف عن الحديث، "كما لو أن إنهاء الفكرة كان خياراً مظلماً للغاية"، وفق الصحيفة.

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