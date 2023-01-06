بماذا علقت حركة حماس على زيارة "بن غفير" لسجن نفحة؟

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، على زيارة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير لسجن نفحة.وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها، عبد اللطيف القانوع: "إن زيارة بن غفير لسجن نفحة بهدف التضييق على الأسرى، سلوك إجرامي غير مسبوق بحقهم".وأكد القانوع أن "ما تخطط له حكومة الاحتلال المتطرفة يعد تصعيدا خطيرا لا يمكن الصمت عليه، ولن يتركه شعبنا يمر مرور الكرام".يشار إلى أن بن غفير زار، الليلة الماضية، سجن نفحة، للتأكد من تشديد الإجراءات بحق الأسرى الفلسطينيين.وأوضحت (القناة 7) الإسرائيلية أن بن غفير قام بزيارته بمشاركة مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية كاتي بيري، حيث تفقد برفقتها أجنحة جديدة تم بناؤها لتخصيصها للأسرى الفلسطينيين، بهدف تشديد الإجراءات لمنع تكرار عملية "نفق الحرية".وقال بن غفير عبر (تويتر) إنه "زار سجن نفحة أمس للتأكد من أن قتلة اليهود لن يحصلوا على ظروف أفضل من السابق".