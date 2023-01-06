"الخارجية" تعقب على قرار إسرائيل فرض العقوبات على السلطة

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، بأشد العبارات ما أورده الإعلام الإسرائيلي بشأن مصادقة (كابينت) على جملة من الإجراءات والتدابير العقابية بحق شعبنا وقيادته تحت ذريعة التوجه إلى محكمة العدل الدولية.واعتبرت الوزارة ذلك انعكاسا لبرنامج حكومة نتنياهو الاستعماري العنصري ضد شعبنا، وانتهاكا صارخا لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال، وإمعانا في التمرد على القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.وأكدت أن تلك الإجراءات وغيرها لن تثني شعبنا وقيادتنا عن مواصلة نضاله وحراكه السياسي والدبلوماسي والقانوني لتوفير الحماية الدولية لشعبنا ولوضع حد لإفلات إسرائيل المستمر من المساءلة والمحاسبة والعقاب، على طريق إجبارها على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.وطالبت الوزارة، الإدارة الأمريكية بتدخل جدي وحقيقي لوقف تنفيذ برامج حكومة نتنياهو المعادية لشعبنا وللسلام.