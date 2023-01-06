سعد: لم تعرف الإنسانية مثيلًا لتجربة الأسير المحرر كريم يونس

رام الله - دنيا الوطنقدم أمين عام الاتحاد نقابات عمال فلسطين، ورئيس الاتحاد العربي للنقابات، شاهر سعد، تهاني جماهير الشغيلة والعمال الفلسطينيين والعرب، للقائد كريم يونس ولأسرته الصغيرة، ولأسرته الكبيرة على امتداد الوطن الفلسطيني والمنافي والشتات.وقال سعد: "إن عمال وعاملات فلسطين وجمهور الشغيلة والعمال في كافة أرجاء الوطن العربي، يقدمون اليوم أجمل تهانيهم الأخوية الصادقة المفعمة بالفرح والسرور، لكريم يونس بمناسبة تحرره من أسر دولة الاحتلال الإسرائيلي، وعودته سالماً مرفوع الرأس إلى بيته وعرينه".وأضاف: "بعد أن أمضى 40 عاماً كاملات في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، فقد خلالها أعز الناس على قلبه (والده ووالدته)، دون أن يتمكن من إلقاء نظرة الوداع عليهما، وهما اللذان لم يتأخرا مرة واحدة عن زيارته في أسره؛ ما حول أم كريم يونس إلى أسطورة حقيقة من أساطير الصبر الفلسطيني".وأكمل سعد: "نرفع إلى أسرانا وأسيراتنا كافة، أجمل وأصدق آيات الاحترام والتقدير، وهم يستعدون للتصدي لموجة جديدة من موجات الاستهداف الإسرائيلي لصمودهم وثباتهم في وطنهم، ما حول الأسرى طيلة السنين الخالية؛ إلى منتج وصانع وباعث للأمل، ولم يتحولوا إلى عبء على شعبهم ولم يتراجعوا عن مسيرتهم، ولم يندموا على ما قاموا به، مثلما أراد عدوهم لهم".