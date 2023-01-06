خاطر: ذكرى استشهاد العياش ستظل قنديلاً للسائرين على درب المقاومة

رام الله - دنيا الوطنقالت الكاتبة السياسية لمى خاطر، إن "الذكريات يمكن أن تبلى في وعينا ويخفت ألقها، إلا ذكرى ارتقاء المهندس، تظل قنديلاً مسرجاً بالنور والبارود والتوق لزمنه".وأضافت خاطر في الذكرى السابعة والعشرين لاستشهاد المهندس الأول لكتائب القسام يحيى عياش، أنه أكثر من حمل من اسمه نصيباً وافراً.وأوضحت أنه ظل يحيا في ذاكرة الأحرار، ويعيش في أرواحهم المتوثبة.وأصبح العياش ظاهرةً ورمزًا من رموز القضية وتاريخها المعاصر، لما بذله من جهود جبارة، وما أحدثه من نقلة نوعية في المقاومة الفلسطينية.