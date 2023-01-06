رئاسة التشريعي بغزة تشيد بموقف الأردن تجاه شعبنا

رام الله - دنيا الوطنأشادت رئاسة التشريعي بغزة، باسم شعبنا الفلسطيني بالموقف الأردني الأصيل نصرة للمسجد الأقصى المبارك، والذي عبرت جلسة مجلس النواب الأردني التي عُقدت أمس الخميس.وعبرت رئاسة التشريعي عن تقديرها الكبير لمواقف النواب الأردنيين الشجاعة والتي مثلت نبض الشعب الأردني الشقيق، وأوصلت رسالة قوية للاحتلال وحكومته الفاشية بأن الأردن لن يقف مكتوف الأيدي إزاء تدنيس المسجد الأقصى والتعدي على الوصاية الهاشمية.وقالت: إننا إذ نقدر جميع المواقف البرلمانية التي أدانت اقتحام وزير الاحتلال "بن غفير" لباحات المسجد الأقصى المبارك.ودعت رئاسة التشريعي، البرلمانات العربية والإسلامية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية بما تمثله من إرادة شعوبها وتبني خطة عمل برلمانية لإنقاذ المقدسات من الإرهاب المتطرف وتجريم الاحتلال دوليا.