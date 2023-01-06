كريم يونس: الأسرى موحدون أمام همجية الاحتلال وسنواصل طريق الحرية

رام الله - دنيا الوطنأكد الأسير المحرر كريم يونس، أن الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي موحدون أمام همجية العدو، ويدعون للوحدة الوطنية لأنها قانون الانتصار.وقال يونس عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال بعد إمضائه 40 عاماً في المعتقل، إنني "لا أستطيع أن أتحدث عمّا بداخلي وشعوري (..)، اليوم استنشقت الهواء ورأيت الشمس (..)، وقد أتعود على ذلك مع الأيام المقبلة".وتابع قائلاً: "شعبنا بأكمله يستحق كل تعظيم سلام، والأسرى يحملون الكثير من التساؤلات والرسائل"، مشيراً إلى أنه ترك خلفه الكثير من الأسرى وقلبه معهم.وشدد يونس على أنه على استعداد لتقديم 40 سنة أخرى من أجل حرية شعبنا، مضيفاً أن "هذه العزيمة والعطاء موجودة لدى كل الأسرى".وأكد أنه ترك آلاف الأسرى خلفه، ولكنهم موحدون اليوم بشكل أكبر في وجه بن غفير وزمرته، ولن يرفعوا الراية البيضاء ولن يستسلموا لهذا المتطرف، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنه خرج من المعتقل لينشد نشيد فلسطين وليواصل طريق الحرية.