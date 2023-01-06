سموتريتش: من يعمل ضدنا سيدفع الثمن باهظًا

رام الله - دنيا الوطنعقب وزير المالية الإسرائيلية، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، مساء يوم الجمعة، على فرض (كابينت) سلسلة من العقوبات على السلطة الفلسطينية.وقال سموتريتش: "حكومتنا تضع حدًا للرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للمخربين، ومن يعمل ضدنا سيدفع ثمناً باهظاً، وهذه ليست سوى البداية"، بحسب وصفه.وأعلن مجلس الوزراء السياسي والأمني في إسرائيل (كابينت)، مساء اليوم، فرض عقوبات على السلطة الوطنية الفلسطينية.وبحسب موقع (0404) الإسرائيلي، فإن (كابينت) وافق على فرض سلسلة عقوبات على السلطة الفلسطينية بما فيها اقتطاع حوالي 139 مليون شيكل من أموال السلطة لصالح عائلات المستوطنين "عائلات قتلى العمليات".كما ووافق على البدء الفوري بسحب ما يوازي مدفوعات السلطة للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، وأيضًا تجميد مخططات البناء في المناطق التابعة للسلطة.