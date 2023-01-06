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مقتل 7 أشخاص في هجوم انتحاري بالصومال

مقتل 7 أشخاص في هجوم انتحاري بالصومال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قتل سبعة أشخاص بينهم جنود حكوميين، اليوم الجمعة، في هجوم انتحاري استهدف بلدة "هيلولي جاب" بإقليم شبيلى الوسطى جنوب الصومال.

وقالت إذاعة (مقديشو الحكومية)، نقلا عن مصادر أمنية إن "الجيش الصومالي أحبط هجوما انتحاريا استهدف موقعا عسكريا في البلدة، أعقبه مواجهات عنيفة بين الجانبين (حركة الشباب)".

وأضافت الإذاعة، أن الهجمات تسببت في خسائر بشرية بين الجانبين، دون تحديد العدد.

فيما أفاد مصدر أمني صومالي لوكالة (أناضول) التركية، مفضلا عدم نشر اسمه، بوقوع "هجوم انتحاري أعقب المواجهات أسفر عن مقتل سبعة أشخاص بينهم جنود حكوميين، حسب الحصيلة الأولية".

من جهتها، أعلنت حركة "الشباب" المسلحة مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري، بحسب موقع (صومالي ميمو) المحسوب عليها.

وقال المتحدث باسم الجماعة عبد العزيز أبو مصعب: "مقاتلينا نفذوا عملية استشهادية وقتلوا 31 من القوات الحكومية"، وفق ما نقل الموقع.

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