تونس: العشرات يطالبون بالإفراج عن رئيس الحكومة الأسبق

رام الله - دنيا الوطنتظاهر عشرات من أنصار حركة "النهضة" بالعاصمة تونس، اليوم الجمعة، للمطالبة بإطلاق سراح رئيس الحكومة الأسبق نائب رئيس الحركة علي العريض.ووفق وكالة (أناضول)، فإن المتظاهرين رددوا شعارات من قبيل "أوفياء.. أوفياء لدماء الشهداء"، "حريات حريات يا قضاء التعليمات"، "يسقط الانقلاب".كما رفع المحتجون لافتات مكتوب عليها عبارات من قبيل "العريض ضحية فشل سلطة الانقلاب"، "سيب (أطلق سراح) علي العريض".وفي تصريحات للصحفيين على هامش المظاهرة، قال نائب رئيس الحركة نور الدين البحيري: "المعارضة في تونس تعاني من حملة وتمييز على أساس سياسي وأصبح كل من هو معارض وكل من يقول لا لتفقير الشعب وتجويعه عدوا للرئيس قيس سعيد".واعتبر البحيري أن "جزءا من الشعب التونسي يعاني من حملة تحريض على الكراهية والقتل والعنف والتصفية".وشدد أنه "ليس من حق سعيد الدعوة لتصفية معارضيه وشن حملة كراهية ضدهم".وزاد: "ناضلنا من أجل الديمقراطية منذ عقود ولازلنا نعتقد أن مستقبل تونس فيها، لن نتخلى عن حقوقنا وسنواصل النضال من أجلها كلفنا ذلك ما كلفنا إلى أن يسقط الانقلاب ويغلق هذا القوس".