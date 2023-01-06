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السودان: استبعاد قاضي محكمة مدبري "انقلاب 30 يونيو"

السودان: استبعاد قاضي محكمة مدبري "انقلاب 30 يونيو"
جانب من محاكمة الرئيس السوداني الأسبق
رام الله - دنيا الوطن
قرّرت السُّلطة القضائية بالسودان، إحالة قاضي محكمة مدبري "انقلاب 30 يونيو"، للتقاعد.

وسبق لقاضيين آخرين، تنحّيا في وقت سابق عن مواصلة إجراءات المحاكمة، الأول لأسباب مختلفة.

تعليق الجلساتفي التفاصيل قالت مصادر موثوقة لـ (العربية نت): إن رئيس هيئة محاكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 1989م، قاضي المحكمة العليا، حسين الجاك الشيخ، تسلم خطاب إحالته إلى التقاعد عن العمل بالسلطة القضائية لبلوغه السن القانونية.

وذكرت المصادر أنّ القرار تسبّب بغياب القاضي المذكور عن الجلسة المعلنة، يوم الثلاثاء الماضي، ما اضطر عضو هيئة المحكمة، القاضي بمحكمة الاستئناف الرشيد طيب الأسماء لإعلان تعليق الجلسات لأسبوعين.

ونقلت تقارير صحافية بالخرطوم يوم الخميس، أن القاضي حسين الشيخ انتهت فترة التجديد التي قررتها له السلطة القضائية بتاريخ 31 ديسمبر 2022م ولم يصدر قرارٌ آخر بالتجديد مرة أخرى.

وفي كانون أول/ ديسمبر 2020م، أعلن القاضي عصام الدين محمد إبراهيم، أول رئيس لمحكمة مدبري انقلاب يونيو، التنحي لأسباب صحية.

وقال القاضي في جلسة بثها التلفزيون الرسمي: "إنني أعاني من ارتفاع ضغط الدم ونصحني الأطباء الابتعاد، عن التوتر".

وفي تموز/ يوليو 2020م، لحق القاضي أحمد علي أحمد بسلفه وقرر التنحي، وقال إنه طلب إعفاءه "خشية الانزلاق فيما تأباه العدالة".

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