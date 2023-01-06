(كابينت) يفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأعلن مجلس الوزراء السياسي والأمني في إسرائيل (كابينت)، مساء يوم الجمعة، فرض عقوبات على السلطة الوطنية الفلسطينية.وبحسب موقع (0404) الإسرائيلي، فإن (كابينت) وافق على فرض سلسلة عقوبات على السلطة الفلسطينية بما فيها اقتطاع حوالي 139 مليون شيكل من أموال السلطة لصالح عائلات المستوطنين "عائلات قتلى العمليات".كما ووافق على البدء الفوري بسحب ما يوازي مدفوعات السلطة للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، وأيضًا تجميد مخططات البناء في المناطق التابعة للسلطة.وأفاد الموقع الإسرائيلي بأن العقوبات جاءت في أعقاب توجه السلطة الفلسطينية إلى المحاكم الدولية، والطلب ببحث ماهية احتلال إسرائيل لأراضي فلسطين.