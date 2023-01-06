شؤون فلسطينية

ستون ألفاً أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

ستون ألفاً أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم تشديدات الاحتلال على الحواجز المنتشرة في القدس ومحيطها.

وقالت مصادر مقدسية إن أكثر من 60 ألف مصل من أهالي القدس وأراضي عام 48 ومن تمكن من الوصول للمسجد من الضفة أدوا الصلاة في باحاته ومصلياته المسقوفة.

وعرقلت قوات الاحتلال وصول مئات المواطنين من سكان الضفة الغربية إلى مدينة القدس، لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وتزامنت صلاة الجمعة مع توقيف قوات الاحتلال مركبات المواطنين والحافلات العامة، والتدقيق ببطاقتهم الشخصية في حي الشيخ جراح.

وقالت دائرة الأوقاف في القدس، إن نحو 50 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى المبارك في عام 2022 وهو الأعلى منذ بدء اقتحامات المستوطنين للأقصى.

وأطلق المرابطون في المسجد الأقصى المبارك، نداءات لعائلات القدس وأهالي المدينة كافة بضرورة الحشد في المسجد المبارك، وتكثيف التواجد فيه لحمايته من المستوطنين.

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