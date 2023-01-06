روسيا: وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ

رام الله - دنيا الوطندخل وقف إطلاق النار المعلن من طرف روسيا في مناطق العملية العسكرية، حيز التنفيذ، منتصف اليوم الجمعة وسيستمر حتى نهاية يوم غد السبت 7 يناير.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أوعز أمس الخميس، بوقف إطلاق النار على طول خط الجبهة الكامل بين الأطراف في أوكرانيا من الساعة 12:00 بتوقيت موسكو في 6 يناير، وحتى 24:00 يوم 7 يناير.كما دعا بوتين الجانب الأوكراني إلى إعلان وقف إطلاق نار والسماح للمواطنين الأرثوذكس بحضور قداس عشية عيد الميلاد والعيد.وأمس الخميس، وجهت التعليمات لوزير الجيش سيرغي شويغو، بوقف إطلاق النار على خط التماس بين الطرفين في أوكرانيا.