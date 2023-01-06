بن غفير يواصل استفزازاته بزيارة سجن نفحة

رام الله - دنيا الوطنزار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الليلة الماضية، سجن نفحة، للتأكد من تشديد الإجراءات بحق الأسرى الفلسطينيين.وأوضحت (القناة 7) الإسرائيلية أن بن غفير قام بزيارته بمشاركة مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية كاتي بيري، حيث تفقد برفقتها أجنحة جديدة تم بناؤها لتخصيصها للأسرى الفلسطينيين، بهدف تشديد الإجراءات لمنع تكرار عملية "نفق الحرية".وقال بن غفير عبر "تويتر" إنه "زار سجن نفحة أمس للتأكد من أن قتلة اليهود لن يحصلوا على ظروف أفضل من السابق".وأضاف الوزير المتطرف "سأستمر في الاهتمام بهذا الأمر، بالتزامن مع مساعي لإقرار قانون لتنفيذ عقوبة الإعدام للمخربين".