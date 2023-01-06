عقب جلسة مجلس الأمن.. مسؤولون إسرائيليون يشنون هجوما على السلطة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنقال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة جلعاد إردان، إنه شارك الليلة الماضية في النقاش بمجلس الأمن الدولي حول المسجد الأقصى.وأضاف إردان في بيان له، "أوضحت للدول أن وصول الوزير بن غفير تمت وفقًا للوضع الراهن ومن يدعي خلاف ذلك هو من يصعد الوضع - يُسمح لكل يهودي بالوصول إلى هناك".من جانب أخر، قال إردان "السلطة الفلسطينية هي عدونا، وبسببها يقتل مواطنون أبرياء - أخبرني بعض السفراء بصراحة أنهم فوجئوا بكلمات سفير السلطة الذي هددني وقيادة إسرائيل".بدوره، قالت عضو (كنيست) عن حزب بن غفير "أوريت ستروك" إنه "من واجبنا كحكومة أن نحارب العدو اللدود السلطة الفلسطينية، ونمنعها من الإضرار بحياتنا وسرقة بلادنا".