بوتين يوعز لوزير جيشه بوقف إطلاق النار 36 ساعة

رام الله - دنيا الوطنأوعز الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لوزير جيشه، سيرغي شويغو، بوقف إطلاق النار في أوكرانيا من ظهر اليوم الجمعة وحتى منتصف ليلة السبت، بمناسبة عيد الميلاد وفق المذهب الأرثوذكسي.وطالب الرئيس الروسي، الجانب الأوكراني، بإعلان وقف لإطلاق النار والسماح للناس بحضور الطقوس الدينية عشية عيد الميلاد ويومه، بحسب ما أوردت وكالة "إنترفاكس" الروسية، نقلا عن الكرملين.وسيتعين على القوات الروسية وفق التعليمات التي أصدرها بوتين، وقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة اعتبارا "من الساعة 12:00 يوم السادس كانون الثاني/ يناير الجاري حتى الساعة 24:00 في السابع من كانون الثاني/ يناير".وقال بوتين، وفق ما جاء في بيان الكرملين: "استجابة لدعوة قداسته البطريرك كيريل، أوجه إلى وزير الدفاع الروسي، بدء تطبيق وقف لإطلاق النار على كل خط التماس بين الطرفين في أوكرانيا".