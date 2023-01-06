تفاصيل لقاء غالانت ورئيس "الموساد" الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطناجتمع وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف غالانت، مساء الخميس، مع رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الموساد" ديدي بَرْنيعا، لبحث عدد من الملفات المهمة.وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) أن "الاجتماع جاء لبحث صورة الأوضاع الاستخباراتية في الجبهات المختلفة، لا سيما الجبهة الإيرانية".وأضافت الهيئة، أن اللقاء تطرق إلى سعي إيران للحصول على سلاح نووي وجهودها لتدبير أعمال "إرهابية" في أنحاء العالم.وأشارت إلى أن المسؤولين تحدثا عن الخطوات التي تتخذها الدوائر الامنية لمواجهة ذلك.