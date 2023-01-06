شؤون فلسطينية

الشيخ: إحاطات مجلس الأمن تحمل رسالة لحكومة الاحتلال

الشيخ: إحاطات مجلس الأمن تحمل رسالة لحكومة الاحتلال
حسين الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
عقب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، على الجلسة الخاصة لمجلس الأمن التي انعقدت فجر اليوم الجمعة لبحث الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة لخطوة الوزير الإسرائيلي بن غفير بافتحام المسجد الأقصى.

وقال الشيخ في تغريدة عبر "تويتر" إن الإحاطات الدولية في مجلس الأمن واضحة وصريحة فيما يتعلق بالمسجد الأقصى ومحاولات المساس به وتغيير الوضع القائم.

وأضاف الشيخ "الإحاطات بها رسالة لحكومة الاحتلال ومخاطر سياستها وإجراءاتها هناك وتحميلها مسؤولية التصعيد ونتائج وتداعيات هذه السياسة تجاه المقدسات والمسجد الأقصى المبارك تحديداً".

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