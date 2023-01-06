الكنائس المسيحية الشرقية تبدأ احتفالاتها بعيد الميلاد

رام الله - دنيا الوطنتبدأ الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي في فلسطين، اليوم الجمعة، احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد، وهي: الروم الأرثوذكس، ومطرانية السريان والأقباط والأحباش الأرثوذكس.وستكون ساحة المهد مسرحا لذروة الاحتفالات لمتابعة الاحتفال بوصول المواكب الأربعة، بدءا من الساعة الثامنة والنصف لموكب السريان، وبعده الأقباط، وعند الظهيرة موكب بطريرك الروم الأرثوذكس ثيوفلوس الثالث، ختاما بموكب الأحباش عصرا .وقال رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا "إن بيت لحم والأرض المقدسة أحوج ما يكون إلى نعمة السلام التي لا تأتي بأي ثمن، فثمنها الأسمى هو العدل، حيث لا يمكن أن يتحقق السلام دون عدل ومحبة بين البشر"، وأعرب عن سعادته بالأجواء العامة التي تمر بها المدينة من مظاهر بهجة وفرح، مؤكدا حرص الجميع على إدخال السعادة إلى قلوب الأطفال وتفويت الفرصة على المحتل للنيل من هذه المناسبة الدينية الوطنية .وقال الناطق الرسمي باسم بطريركية الروم الأرثوذكسية المقدسية الأب عيسى مصلح إن رسالتهم في هذه المناسبة الدينية الوطنية هي السلام وإحقاق الحق والعدل، "حيث لا يعقل أن نبقى الشعب الوحيد تحت الاحتلال".وحرصت الشرطة على تطبيق خطتها المرورية لتأمين الاحتفالات، وقامت بنشر عناصرها في الشوارع الرئيسية ومفترقات الطرق، وفي محيط ساحة المهد .