شؤون فلسطينية

أجواء باردة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار

أجواء باردة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم الجمعة غائما جزئيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وأضافت أن الجو يكون هذه الليلة غائما جزئيا وباردا إلى شديد البرودة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت إلى أن الجو يكون يوم غد السبت غائما جزئيا وباردا نهارا، خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأحد يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت دائرة الأرصاد الجوية إلى أن البلاد تتأثر يوم الإثنين المقبل بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، واعتبارا من ساعات الظهيرة يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة المناطق الشرقية والجنوبية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج، محذرة المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية.

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