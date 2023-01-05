محكمة الاحتلال تمدد توقيف 16 أسيرًا من جنين

قال نادي الأسير في جنين، مساء اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال في محكمة سالم العسكرية مددت توقيف 16 أسيرا من محافظة جنين لفترات مختلفة.







وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، بأن محكمة الاحتلال في سالم مددت توقيف أسرى حتى تاريخ 12 كانون الثاني الجاري وهم: أمجد جمال ملحم من بلدة كفر راعي، وقيس فيصل الشايب من بلدة قباطية، وعز الدين أحمد فايز أبو عون من بلدة جبع، وعبد الحليم أحمد الخالدي من جنين، وصايل محمد عبدالله حمور من بلدة جبع، وأحمد طاهر جرادات من جنين، ويزن عماد خليل علاونة من جبع، وخالد سابق عمر شقيقات من جبع، ومروح ياسر خزيمية من بلدة قباطية، وأحمد زهير أبو طبيخ من جنين، وعبد العزيز بسام عبدالله أبو عبيد من جنين، وعبد الهادي عصام عاهد علاونة من قباطية.

رام الله - دنيا الوطنوأضاف أن محكمة الاحتلال مددت توقيف الأسير أحمد عيد غانم من برقين حتى تاريخ 11 كانون الثاني الجاري، وعبدالله حسن أبو وعر من قباطية وعبد الغني حمزه حرزالله من يعبد حتى تاريخ 9 كانون الثاني الجاري، وعبد القادر أحمد عبد القادر سباعنة من قباطية حتى تاريخ 8 كانون الثاني الجاري.