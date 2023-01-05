شؤون فلسطينية

محكمة الاحتلال تمدد توقيف 16 أسيرًا من جنين

محكمة الاحتلال تمدد توقيف 16 أسيرًا من جنين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال نادي الأسير في جنين، مساء اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال في محكمة سالم العسكرية مددت توقيف 16 أسيرا من محافظة جنين لفترات مختلفة.

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، بأن محكمة الاحتلال في سالم مددت توقيف أسرى حتى تاريخ 12 كانون الثاني الجاري وهم: أمجد جمال ملحم من بلدة كفر راعي، وقيس فيصل الشايب من بلدة قباطية، وعز الدين أحمد فايز أبو عون من بلدة جبع، وعبد الحليم أحمد الخالدي من جنين، وصايل محمد عبدالله حمور من بلدة جبع، وأحمد طاهر جرادات من جنين، ويزن عماد خليل علاونة من جبع، وخالد سابق عمر شقيقات من جبع، ومروح ياسر خزيمية من بلدة قباطية، وأحمد زهير أبو طبيخ من جنين، وعبد العزيز بسام عبدالله أبو عبيد من جنين، وعبد الهادي عصام عاهد علاونة من قباطية.

وأضاف أن محكمة الاحتلال مددت توقيف الأسير أحمد عيد غانم من برقين حتى تاريخ 11 كانون الثاني الجاري، وعبدالله حسن أبو وعر من قباطية وعبد الغني حمزه حرزالله من يعبد حتى تاريخ 9 كانون الثاني الجاري، وعبد القادر أحمد عبد القادر سباعنة من قباطية حتى تاريخ 8 كانون الثاني الجاري.

أخبار ذات صلة

محكمة الاحتلال تمدد توقيف 16 أسيرًا من جنين

محكمة الاحتلال تمدد توقيف 16 أسيرًا من جنين

تحويل أسير من قباطية إلى الاعتقال الإداري

تحويل أسير من قباطية إلى الاعتقال الإداري

الدولار الأمريكي يُسجل ارتفاعًا جديدًا أمام الشيكل

الدولار الأمريكي يُسجل ارتفاعًا جديدًا أمام الشيكل

طالع مخرجات اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

طالع مخرجات اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

رمزي رباح يهنئ الأسير كريم يونس بتحرره من سجون الاحتلال

رمزي رباح يهنئ الأسير كريم يونس بتحرره من سجون الاحتلال

تفاصيل المكالمة الهاتفية بين هنية والأسير المحرر كريم يونس

تفاصيل المكالمة الهاتفية بين هنية والأسير المحرر كريم يونس

(كابينت) يناقش عقوبات محتملة ضد السلطة الفلسطينية

(كابينت) يناقش عقوبات محتملة ضد السلطة الفلسطينية

الرئيس عباس: سنتخذ كل الإجراءات للرد على الجرائم الإسرائيلية

الرئيس عباس: سنتخذ كل الإجراءات للرد على الجرائم الإسرائيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

محكمة الاحتلال تمدد توقيف 16 أسيرًا من جنين

محكمة الاحتلال تمدد توقيف 16 أسيرًا من جنين

تحويل أسير من قباطية إلى الاعتقال الإداري

تحويل أسير من قباطية إلى الاعتقال الإداري

رمزي رباح يهنئ الأسير كريم يونس بتحرره من سجون الاحتلال

رمزي رباح يهنئ الأسير كريم يونس بتحرره من سجون الاحتلال

العاروري: لن نتوقف عن أسر الجنود الإسرائيليين لمبادلتهم بأسرانا

العاروري: لن نتوقف عن أسر الجنود الإسرائيليين لمبادلتهم بأسرانا

التربية و&quot;بيالارا&quot; تجددان اتفاقية التعاون لديمومة نهج التربية الإعلامية وتنفيذ تدخلات إرشادية

التربية و"بيالارا" تجددان اتفاقية التعاون لديمومة نهج التربية الإعلامية وتنفيذ تدخلات إرشادية

الخليل: الاحتلال يستولي على جرار زراعي

الخليل: الاحتلال يستولي على جرار زراعي

الاحتلال يسلم إخطارات هدم في القدس

الاحتلال يسلم إخطارات هدم في القدس

غانم وحرب يتفقدان منظومة الخدمات الحكومية في مديرية داخلية رام الله والبيرة

غانم وحرب يتفقدان منظومة الخدمات الحكومية في مديرية داخلية رام الله والبيرة

منوعات

الحكم على منة شلبي بسنة مع إيقاف التنفيذ.. طالع التفاصيل

الحكم على منة شلبي بسنة مع إيقاف التنفيذ.. طالع التفاصيل

إيناس مكي تكشف حقيقة خلافها مع شقيقها أحمد مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة خلافها مع شقيقها أحمد مكي

هل تتخلّى بلقيس عن مسيرتها الفنية في 2023؟

هل تتخلّى بلقيس عن مسيرتها الفنية في 2023؟

الفنانة ليلى علوي تكشف عن أمنياتها بعمر الـ61

الفنانة ليلى علوي تكشف عن أمنياتها بعمر الـ61

من هو الفنان الأعلى استماعًا في العالم العربي خلال 2023؟

من هو الفنان الأعلى استماعًا في العالم العربي خلال 2023؟

الفنان خالد الصاوي يكشف حقيقة أنباء اعتزاله التمثيل

الفنان خالد الصاوي يكشف حقيقة أنباء اعتزاله التمثيل

ما موعد محاكمة منة شلبي على خلفية تعاطيها المخدرات؟

ما موعد محاكمة منة شلبي على خلفية تعاطيها المخدرات؟

دموع محمد عبده تثير مشاعر السعوديين خلال تكريمه بجائزة التميز الإعلامي

دموع محمد عبده تثير مشاعر السعوديين خلال تكريمه بجائزة التميز الإعلامي

مطربة عربية تُصنّف ضمن أعظم 200 مطرب في التاريخ

مطربة عربية تُصنّف ضمن أعظم 200 مطرب في التاريخ

شاهد: الظهور الأول لطفل الفنان حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم

شاهد: الظهور الأول لطفل الفنان حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم

عربي

الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني يدين اقتحام الأقصى والاعتداء على مقبرة مسيحية

الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني يدين اقتحام الأقصى والاعتداء على مقبرة مسيحية

ليبيا: صالح والمشري يتفقان على الإسراع بالمسار الدستوري والانتخابات

ليبيا: صالح والمشري يتفقان على الإسراع بالمسار الدستوري والانتخابات

الديوان الملكي الأردني: الملك عبد الله الثاني يتوجه إلى أبوظبي في زيارة عمل

الديوان الملكي الأردني: الملك عبد الله الثاني يتوجه إلى أبوظبي في زيارة عمل

الصومال: قتلى بانفجار سيارتين مفخختين

الصومال: قتلى بانفجار سيارتين مفخختين