خريشة يدعو لدعم المقاومة الفلسطينية وإفشال مخططات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطندعا النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، لدعم المقاومة الفلسطينية، لإفشال مخططات الاحتلال.وقال: "إن علينا اعتبار المقاومين والمقاومة حالة فلسطينية لا يمكن المساس بها، حتى يستطيعوا إفشال مخططات الاحتلال".وأكد خريشة على أن كل حكومات الاحتلال منذ نشأته منسجمة مع الأهداف الصهيونية العرقية على الأرض الفلسطينية، موضحا أن تسلل بن غفير للمسجد الأقصى، يعكس توافقًا مع نتنياهو، وليس تصرفًا فرديًا.وأضاف: "المطلوب أن نعيد ترتيب أولوياتنا، وأن تتم إعادة صياغة العلاقة مع الاحتلال فكل اتفاقيات المفاوضات أصبحت ممجوجة، ويرفضها الكل الفلسطيني".وبين أن هناك صحوة عربية رأيناها في مونديال قطر، لكن الأنظمة ما زالت ماضية في التطبيع.