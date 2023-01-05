حلايقة: قضية الأسرى أهم ثوابت القضية الفلسطينية وعلينا دعمهم

رام الله - دنيا الوطنقالت النائب سميرة حلايقة إن قضية الأسرى من أهم ثوابت القضية الفلسطينية، ويجب دعمها حتى انتصار الأسرى على الاحتلال وإدارة سجونه.ولفتت حلايقة إلى أن الحركة الأسيرة مكون أساسي من مكونات الشعب الفلسطيني، وهم صناع المجد وصناع القرار على مستوى الكثير من القضايا المهمة والحساسة التي تهم مستقبل القضية الفلسطينية.وأضافت إلى أن الأسرى الفئة التي ضحت وقدمت من أجل فلسطين، فلا بد من الأخذ برأيهم والعمل على إنجاح خطتهم واحترام قرارهم ورؤيتهم لقادم الأيام والأحداث.وشددت على ضرورة استشارة الحركة الأسيرة والأخذ برأيهم في مجمل القضايا، لأنهم يرون عدوهم عن قرب ويدركون ما يخطط له المحتل، في الوقت الذي نرى فيه الأمة تغط في سباتها وهي عاجزة ومكبلة في مواجهة عدوها.