نائب أردني: اليوم نقوم بواجبنا تجاه فلسطين وعلى الإمارات إيصال هذه الرسالة للإسرائيليين
كشف النائب في مجلس النواب الأردني، خليل عطية، مساء يوم الخميس، أهمية انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم، بطلب أردني فلسطيني مشترك للبحث في الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة.
وقال عطية في تصريح خاص لـ "استديو الوطن": إن "الأردن تقوم اليوم بواجبها تجاه أهلنا في فلسطين، وقدمت طلبًا للإمارات رغم أخذ موقفًا حاسمًا منهم هذه الأيام فهم عرب نطلب منهم الوقوف مع الفلسطينيين وتقديم رسالة للإسرائيليين بأن التطبيع معهم لا يجدي طالما هناك انتهاكات في هذا السياق".
وأكمل: "نتوقع انعقاد مجلس الأمن بطلب أردني فلسطيني مدعومًا من الإمارات، ونأمل أن يكون له آثار وقرارات تفضح الاحتلال الإسرائيلي وممارساته النازية".
ويناقش مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت نيويورك، العاشرة مساءً بتوقيت القدس، انتهاك الاحتلال الإسرائيلي للوضع الراهن في القدس.
وتأتي جلسة مجلس الأمن الطارئة، بطلب فلسطيني أردني مشترك، تم تأييده من الإمارات العربية المتحدة، المندوب العربي في المجلس وكذلك الصين، في أعقاب اقتحام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، لباحات المسجد الأقصى، الثلاثاء الماضي.
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