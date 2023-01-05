شؤون فلسطينية

رمزي رباح يهنئ الأسير كريم يونس بتحرره من سجون الاحتلال

رمزي رباح يهنئ الأسير كريم يونس بتحرره من سجون الاحتلال
القيادي رمزي رباح
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رمزي رباح، أن حرية عميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس، تجسد الأمل وتزيد الإصرار بتحرير كافة الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وبارك رباح لكريم يونس تحرره من سجون الاحتلال الاسرائيلي، بعد أن أمضى أربعين عاما في غياهب السجون، كما هنئ عائلته وكافة أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل والوطن والشتات.

وأشار أن الأسير يونس يمثل رمزا ونموذجا وعنوانا للصبر والصمود والإرادة الوطنية في وجه السّجان وإدارة سجون الاحتلال.

واعتبر رباح أن قضية الأسرى والمعتقلين، هي واحدة من أهم القضايا الوطنية، والعناوين الرئيسية لنضال الشعب الفلسطيني في المعركة الدائرة مع الاحتلال ومن أجل نيل حريته.

ودعا عضو المكتب السياسي للجبهة إلى مزيد من حملات التضامن العربية والدولية مع الأسرى الفلسطينيين، في وجه الإجراءات القمعية ومواجهة حملات التنكيل والقمع والعزل وغيرها من الإجراءات، التي تخالف القوانين والاتفاقات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الثالثة.

أخبار ذات صلة

رمزي رباح يهنئ الأسير كريم يونس بتحرره من سجون الاحتلال

رمزي رباح يهنئ الأسير كريم يونس بتحرره من سجون الاحتلال

تفاصيل المكالمة الهاتفية بين هنية والأسير المحرر كريم يونس

تفاصيل المكالمة الهاتفية بين هنية والأسير المحرر كريم يونس

(كابينت) يناقش عقوبات محتملة ضد السلطة الفلسطينية

(كابينت) يناقش عقوبات محتملة ضد السلطة الفلسطينية

الرئيس عباس يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

الرئيس عباس يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

قيادي فلسطيني لـ &quot;استديو الوطن&quot;: مجلس الأمن أمام 4 مسارات لوقف الجرائم بالقدس

قيادي فلسطيني لـ "استديو الوطن": مجلس الأمن أمام 4 مسارات لوقف الجرائم بالقدس

العاروري: لن نتوقف عن أسر الجنود الإسرائيليين لمبادلتهم بأسرانا

العاروري: لن نتوقف عن أسر الجنود الإسرائيليين لمبادلتهم بأسرانا

التربية و&quot;بيالارا&quot; تجددان اتفاقية التعاون لديمومة نهج التربية الإعلامية وتنفيذ تدخلات إرشادية

التربية و"بيالارا" تجددان اتفاقية التعاون لديمومة نهج التربية الإعلامية وتنفيذ تدخلات إرشادية

الخليل: الاحتلال يستولي على جرار زراعي

الخليل: الاحتلال يستولي على جرار زراعي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رمزي رباح يهنئ الأسير كريم يونس بتحرره من سجون الاحتلال

رمزي رباح يهنئ الأسير كريم يونس بتحرره من سجون الاحتلال

التربية و&quot;بيالارا&quot; تجددان اتفاقية التعاون لديمومة نهج التربية الإعلامية وتنفيذ تدخلات إرشادية

التربية و"بيالارا" تجددان اتفاقية التعاون لديمومة نهج التربية الإعلامية وتنفيذ تدخلات إرشادية

الخليل: الاحتلال يستولي على جرار زراعي

الخليل: الاحتلال يستولي على جرار زراعي

الاحتلال يسلم إخطارات هدم في القدس

الاحتلال يسلم إخطارات هدم في القدس

غانم وحرب يتفقدان منظومة الخدمات الحكومية في مديرية داخلية رام الله والبيرة

غانم وحرب يتفقدان منظومة الخدمات الحكومية في مديرية داخلية رام الله والبيرة

سلفيت: إرجاع شاحنة إسرائيلية محملة بالنفايات والمخلفات الصلبة

سلفيت: إرجاع شاحنة إسرائيلية محملة بالنفايات والمخلفات الصلبة

طولكرم: إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال كفر اللبد

طولكرم: إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال كفر اللبد

بيت لحم: مستوطنون يزرعون أشتالًا حرجية

بيت لحم: مستوطنون يزرعون أشتالًا حرجية

منوعات

الحكم على منة شلبي بسنة مع إيقاف التنفيذ.. طالع التفاصيل

الحكم على منة شلبي بسنة مع إيقاف التنفيذ.. طالع التفاصيل

إيناس مكي تكشف حقيقة خلافها مع شقيقها أحمد مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة خلافها مع شقيقها أحمد مكي

هل تتخلّى بلقيس عن مسيرتها الفنية في 2023؟

هل تتخلّى بلقيس عن مسيرتها الفنية في 2023؟

الفنانة ليلى علوي تكشف عن أمنياتها بعمر الـ61

الفنانة ليلى علوي تكشف عن أمنياتها بعمر الـ61

من هو الفنان الأعلى استماعًا في العالم العربي خلال 2023؟

من هو الفنان الأعلى استماعًا في العالم العربي خلال 2023؟

الفنان خالد الصاوي يكشف حقيقة أنباء اعتزاله التمثيل

الفنان خالد الصاوي يكشف حقيقة أنباء اعتزاله التمثيل

ما موعد محاكمة منة شلبي على خلفية تعاطيها المخدرات؟

ما موعد محاكمة منة شلبي على خلفية تعاطيها المخدرات؟

دموع محمد عبده تثير مشاعر السعوديين خلال تكريمه بجائزة التميز الإعلامي

دموع محمد عبده تثير مشاعر السعوديين خلال تكريمه بجائزة التميز الإعلامي

مطربة عربية تُصنّف ضمن أعظم 200 مطرب في التاريخ

مطربة عربية تُصنّف ضمن أعظم 200 مطرب في التاريخ

شاهد: الظهور الأول لطفل الفنان حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم

شاهد: الظهور الأول لطفل الفنان حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم

عربي

الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني يدين اقتحام الأقصى والاعتداء على مقبرة مسيحية

الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني يدين اقتحام الأقصى والاعتداء على مقبرة مسيحية

ليبيا: صالح والمشري يتفقان على الإسراع بالمسار الدستوري والانتخابات

ليبيا: صالح والمشري يتفقان على الإسراع بالمسار الدستوري والانتخابات

الديوان الملكي الأردني: الملك عبد الله الثاني يتوجه إلى أبوظبي في زيارة عمل

الديوان الملكي الأردني: الملك عبد الله الثاني يتوجه إلى أبوظبي في زيارة عمل

الصومال: قتلى بانفجار سيارتين مفخختين

الصومال: قتلى بانفجار سيارتين مفخختين