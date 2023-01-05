شؤون فلسطينية

القيادي أبو كويك يدعو للتوحد ونصرة الأسرى في معركتهم مع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك إن "إعلان الحركة الوطنية الأسيرة التعبئة العامة للإعداد والاستعداد للمواجهة القادمة مع إدارة سجون الاحتلال، هو رد طبيعي وحتمي على إرهاب الاحتلال وتهديداته للحركة الأسيرة".

ولفت القيادي أبو كويك أنه "وبعد إعلان التوجهات العنصرية للحكومة الفاشية الجديدة، والتي تشير إلى تصعيد الإجراءات القمعية ضد أسرانا البواسل، فإن الوحدة والتوحد ومواجهة هذه التهديدات ضرورة لا بد منها".

وأشار إلى أن "الاحتلال سيحاول أن يسحب الإنجازات والمكتسبات التي أنجزتها الحركة الأسيرة بالعرق والجوع والدم والجهود النضالية المتراكمة عبر سنين الأسر الطويلة والمديدة".

وشدد على أن "أسرانا البواسل سيواجهون بكل قوة متاحة هذه الهجمة العنترية العنصرية، التي تستهدف واقعهم الاعتقالي المعيشي والثقافي والتنظيمي، الذي تم بناؤه وانجازه بالتضحيات الجسام.

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