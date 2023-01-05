(كابينت) يناقش عقوبات محتملة ضد السلطة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنناقش (كابينت) إسرائيل، مساء يوم الخميس، سلسلة من العقوبات المحتملة ضد السلطة الوطنية الفلسطينية.ووفق موقع (واللا) الإسرائيلي، فإن (كابينت) ناقش الخميس، إجراءات للرد على التحرك الفلسطيني في محكمة العدل الدولية في لاهاي.وقدم منسق العمليات في مناطق السلطة غسان عليان لوزراء (كابينت) سلسلة عقوبات محتملة ضد السلطة الفلسطينية.الجدير بالذكر، أن دولة فلسطين تقدمت بطلب من الجمعية الأمم المتحدة لإقرار مشروع قانون حول ماهية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.وصوتت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة لصالح الطلب الفلسطيني، والتي بدورها طالبت محكمة العدل الدولية بإبداء رأيها بشأن الاحتلال الإسرائيلي لأراضي فلسطين.