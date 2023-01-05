الرئيس عباس يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير





وأكمل القيادي الفلسطيني: "المستوى الثالث والأخير هي إدانة وعزل إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها التي ترتكبها كل يوم ضد أبناء شعبنا".





رام الله - دنيا الوطنترأس الرئيس محمود عباس، مساء يوم الخميس، اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المُنعقد في مدينة رام الله.ومن المتوقع أن يبحث الرئيس عباس مع أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، آخر التطورات السياسية، والانتهاكات الإسرائيلية في القدس لا سيما بعد اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك، أول أمس.وكشف رمزي رباح، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أمس، ما سيناقشه اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة الخميس، وكذلك أهم القضايا المطروحة على الطاولة.وقال رباح في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن "لهذا الاجتماع أهمية استثنائية، بما يمكن أن يناقشه ويبحثه من خطوات وإجراءات فلسطينية للتحرك على ثلاثة مستويات، أولهما: ميدانيًا وكفاحيًا في إطار استراتيجية للعمل الفلسطيني لمقاومة ومواجهة الاحتلال".وأضاف: "كما يأتي الاجتماع في محطة سياسية هامة ونوعية بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية والإعلان عن برنامجها، وهي أكثر الحكومات تطرفًا وعنصرية وعدوانية، والتي بدأت التعبير عنه من خلال اقتحام وزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن غفير للأقصى".وأوضح رباح أن المستوى الثاني الذي سيناقشه الاجتماع متعلق بالشق السياسي من خلال المقاطعة الكاملة لهذه الحكومة الإسرائيلية، وإلغاء كل الاتفاقات التي عُقدت والالتزامات التي ترتبت عليها، وخاصة تجاوز اتفاق أوسلو وقيوده والاتفاقيات الاقتصادية.وطالب بضرورة التوجه لتوحيد الصف الفلسطيني من خلال الحوار الوطني الشامل على أعلى مستوى: الأمناء العامين للوصول إلى استراتيجية وطنية وكفاحية لمواجهة الواقع وما يفرضه من استحقاقات في تصعيد وتطوير النضال على كافة المستويات.