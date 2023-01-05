مباشر | تغطية صحفية: مجلس الامن يناقش الانتهاك الإسرائيلي للوضع الراهن في القدس


عربي

الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني يدين اقتحام الأقصى والاعتداء على مقبرة مسيحية

الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني يدين اقتحام الأقصى والاعتداء على مقبرة مسيحية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدان الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ايتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك، "بما يشكله ذلك من استفزاز مقصود لمشاعر العرب والمسلمين والفلسطينيين، وانتهاك فاضح للمقدسات والمقامات الدينية".

واستنكر الحزب في بيان له، اليوم الخميس، الاعتداء على المقبرة البروتستانتية التابعة لمطرانية القدس، "والذي يأتي في ظل نزعة التطرف العنصري التي تشكّل حكومة (بنيامين) نتنياهو اليمينية الحاضن الفعلي لها".

ودعا إلى "المزيد من العمل الجاد فلسطينيا وعربيا ودوليا، لمواجهة هذا التطرف العنصري لدى الاحتلال الإسرائيلي ولجم ممارساته العدوانية على كل المستويات".

وجدد الحزب التقدمي الاشتراكي دعوته الى كل القوى الفلسطينية وأطياف الشعب الفلسطيني كافة للتوحد والالتفاف أكثر حول قضيتهم ونبذ التفرقة والتلاقي حول الخيارات الممكنة لمواجهة الاحتلال.

وحيّا الأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وبخاصة عميد الأسرى كريم يونس، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الذي خرج اليوم إلى الحرية بعد قضاء أربعين عاما في معتقلات الاحتلال.

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