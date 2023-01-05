بوتين يوعز بوقف إطلاق النار في أوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنأوعز الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء الخميس، إلى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بوقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 36 ساعة.كما قدّم بوتين توجيهاته بوقف إطلاق النار على كامل خط التماس للعملية العسكرية الخاصة، ابتداءً من الساعة 12 ظهراً من يوم 6 كانون الثاني/يناير إلى الساعة نهاية يوم 7 كانون الثاني، وفق قناة (الميادين).وقال وفقاً لبيان صادر عن الخدمة الصحافية للكرملين: "في ضوء نداء قداسة البطريرك كيريل، أكلّف وزير الدفاع الروسي بوقف إطلاق النار على طول خط التماس بين الأطراف في أوكرانيا من الساعة 12:00 يوم 6 يناير وحتى الساعة 24:00 يوم 7 يناير".وأضاف البيان أنه "انطلاقاً من أن عدداً كبيراً من المواطنين الذين يعتنقون الأرثوذكسية يعيشون في مناطق القتال، فإننا ندعو الجانب الأوكراني إلى إعلان وقف إطلاق النار ومنحهم الفرصة لحضور القداس عشية عيد الميلاد ويوم ميلاد السيد المسيح".