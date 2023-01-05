الكشف عن الحالة الصحية للمستوطن المُصاب بعملية (كريات أربع) أكتوبر الماضي

رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة إسرائيلية، مساء يوم الخميس، عن الحالة الصحية لأحد مصابي عملية مستوطنة (كريات أربع) شرق الخليل، والتي وقعت في تشرين أول/ أكتوبر الماضي.ووفق (القناة 7) الإسرائيلية، فإن المستوطن عوفر أوحانا الذي أصيب بجروح خطيرة في عملية (كريات أربع) في 29 أكتوبر الماضي، خرج من المستشفى بعد فترة من العلاج.الجدير بالذكر، أن عملية (كريات أربع) التي نفذها الشهيد محمد كمال الجعبري، أسفرت عملية إطلاق النار عن مقتل مستوطن وإصابة ثلاثة مستوطنين آخرين بجروح متفاوتة.