العاروري: لن نتوقف عن أسر الجنود الإسرائيليين لمبادلتهم بأسرانا

رام الله - دنيا الوطنأكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري أن "حكومة الاحتلال الجديدة إجرامية من رأسها إلى أخمص قدمها".وقال العاروري، يوم الخميس، خلال حفل إشهار كتاب "الحافلات تحترق" للأسير حسن سلامة: "لن نتوقف عن أسر الجنود حتى الإفراج عن كل أسرانا، ونحن مقصرون ما دام هناك أسير فلسطيني خلف القضبان"، مشدداً على أن الحركة تضع قضية الأسرى وتحريرهم على رأس أولوياتها.وأضاف: "المقاومة لديها رصيد من جنود الاحتلال، وسيزيد هذا الرصيد كما وعدت المقاومة، وسنحرر أسرانا مهما كان الثمن".وأشار نائب رئيس حركة حماس إلى أن عمليات "الثأر المقدس" التي قادها الأسير القائد حسن سلامة مرّغت أنف الاحتلال في التراب.وتابع قوله: "شعبنا الفلسطيني لا يُهزم، ونحن على موعد مع نصر جديد نطرد به الاحتلال"، مؤكدًا أن مقاومة الضفة وغزة دم واحد يجري في عروقنا.