التربية و"بيالارا" تجددان اتفاقية التعاون لديمومة نهج التربية الإعلامية وتنفيذ تدخلات إرشادية

وقعت وزارة التربية والتعليم، والهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب "بيالارا" اتفاقية؛ لتجديد التعاون المشترك في مجال استمرارية نهج التربية الإعلامية والمعلوماتية، وتنفيذ تدخلات إرشادية وتثقيفية في مديريات التربية.





ووقع الاتفاقية؛ نيابةً عن الوزير أ.د. مروان عورتاني، وكيل الوزارة د. نافع عساف، والمديرة العامة لبيالارا هانيا البيطار، في مقر الوزارة، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وبيالارا وممثلي الجهات ذات العلاقة.





وأكد الطرفان محورية الشراكة وأهمية توسيع نطاقها خدمةً للأسرة التربوية، وتفعيل نطاق التعاون بما يضمن تعزيز مرتكزات التربية الإعلامية والمعلوماتية والبناء على ما تحقق من جهود خلال الأعوام المنصرمة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا والإعلام الرقمي.







أعوام، وتولي الوزارة اهتماماً بالغاً في هذا المجال الذي أصبح توجها ًدولياً تقوم عليه معظم الحكومات ووزارات التعليم في العالم، وهي تشكل مكوناً رئيساً من أهداف التنمية المستدامة 2020 -2030. جدير بالذكر أن "التربية" وبيالارا تعملان على تعزيز التربية الإعلامية والمعلوماتية في المدارس منذ ما يزيد عن تسعةأعوام، وتولي الوزارة اهتماماً بالغاً في هذا المجال الذي أصبح توجها ًدولياً تقوم عليه معظم الحكومات ووزارات التعليم في العالم، وهي تشكل مكوناً رئيساً من أهداف التنمية المستدامة 2020 -2030.





رام الله - دنيا الوطن