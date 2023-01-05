غانم وحرب يتفقدان منظومة الخدمات الحكومية في مديرية داخلية رام الله والبيرة

رام الله - دنيا الوطنتفقد الأمين العام لمجلس الوزراء، رئيس اللجنة الفنية لمنظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية أمجد غانم، ووكيل وزارة الداخلية يوسف حرب، اليوم الخميس، مديرية داخلية رام الله والبيرة.وهدفت الزيارة، للاطلاع على جهوزية مراكز الخدمات وطواقم العمل التي ستتولى إجراء عمليات التحقق للمواطنين، والتي تعتبر جزءا أساسيا لإثبات شخصية المُستخدم وحفظ بياناته على المنظومة.كما وتأتي ضمن سلسلة من الزيارات التي يقوم بها رئيس اللجنة الفنية للدوائر الحكومية التي ستقدم خدماتها عبر المنظومة للإطلاع على جهوزيتها.