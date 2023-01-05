مباشر | تغطية صحفية: مجلس الامن يناقش الانتهاك الإسرائيلي للوضع الراهن في القدس


شؤون فلسطينية

سلفيت: إرجاع شاحنة إسرائيلية محملة بالنفايات والمخلفات الصلبة

سلفيت: إرجاع شاحنة إسرائيلية محملة بالنفايات والمخلفات الصلبة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت سلطة جودة البيئة في محافظة سلفيت، وبالتعاون مع جهازي الضابطة الجمركية والارتباط العسكري في المحافظة، من إرجاع شاحنة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية محملة بالنفايات إلى مصدرها، وفقا للإجراءات القانونية وحسب الأصول.

وذكرت سلطة جودة البيئة، في بيان لها، أن الشاحنة تم ضبطها على مدخل بلدة بديا قرب سلفيت أثناء محاولتها تفريغ حمولتها في البلدة، التي تحتوي على نفايات هدم وبناء ومخلفات صلبة مجهولة المصدر قد تحتوي على نفايات خطرة.

وكانت سلطة جودة البيئة أجرت فحصا ومعاينة للنفايات والتحرز عليها وعلى الشاحنة، كما تم استجواب السائق لاستكمال الإجراءات القانونية في هذا الإطار.

ودعت سلطة جودة البيئة المواطنين إلى التبليغ عن أي عملية تهريب للنفايات، لما في ذلك من ضرورة وطنية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق بيئتنا، والعمل على التواصل مع طواقم سلطة جودة البيئة أو بالاتصال على الرقم المجاني للضابطة الجمركية 132، أو جهاز الشرطة- الشرطة البيئية.

وأهابت بالمواطنين عدم التعاون في نقل النفايات الخطرة والتبليغ عنها للتخلص منها في الأماكن المخصصة لها، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للحفاظ على بيئة نظيفة آمنة سليمة خالية من الملوثات.

ومحافظة سلفيت تعتبر محافظة مستهدفة بشكل كبير من قبل سلطات الاحتلال بتدمير البيئة والأنظمة البيئية فيها، من خلال إقامة المناطق الصناعية لصناعات خطرة، بالإضافة إلى التهريب الممنهج لمختلف أنواع النفايات.

أخبار ذات صلة

من هو المتحدث الجديد باسم جيش الاحتلال؟

من هو المتحدث الجديد باسم جيش الاحتلال؟

سلفيت: إرجاع شاحنة إسرائيلية محملة بالنفايات والمخلفات الصلبة

سلفيت: إرجاع شاحنة إسرائيلية محملة بالنفايات والمخلفات الصلبة

طولكرم: إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال كفر اللبد

طولكرم: إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال كفر اللبد

بيت لحم: مستوطنون يزرعون أشتالًا حرجية

بيت لحم: مستوطنون يزرعون أشتالًا حرجية

اندلاع مواجهات في بلدة أبو ديس والاحتلال يقتحم مستشفى المقاصد

اندلاع مواجهات في بلدة أبو ديس والاحتلال يقتحم مستشفى المقاصد

القاهرة: فلسطين تحصد جائزة التميز الحكومي العربي بمجال التخطيط الوظيفي

القاهرة: فلسطين تحصد جائزة التميز الحكومي العربي بمجال التخطيط الوظيفي

الخليل: مسيرة استفزازية للمستوطنين في محيط الحرم الإبراهيمي

الخليل: مسيرة استفزازية للمستوطنين في محيط الحرم الإبراهيمي

معايعة تتسلم من أميركا قطعة أثرية تم تهريبها من فلسطين

معايعة تتسلم من أميركا قطعة أثرية تم تهريبها من فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

سلفيت: إرجاع شاحنة إسرائيلية محملة بالنفايات والمخلفات الصلبة

سلفيت: إرجاع شاحنة إسرائيلية محملة بالنفايات والمخلفات الصلبة

طولكرم: إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال كفر اللبد

طولكرم: إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال كفر اللبد

بيت لحم: مستوطنون يزرعون أشتالًا حرجية

بيت لحم: مستوطنون يزرعون أشتالًا حرجية

حزب الشعب يهنئ الأسير المحرر كريم يونس بالإفراج عنه من سجون الاحتلال

حزب الشعب يهنئ الأسير المحرر كريم يونس بالإفراج عنه من سجون الاحتلال

دار الإفتاء الفلسطينية تصدر تقرير نشاطاتها لعام 2022م

دار الإفتاء الفلسطينية تصدر تقرير نشاطاتها لعام 2022م

&quot;الديمقراطية&quot; تهنئ عميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس بالتحرر من سجون الاحتلال

"الديمقراطية" تهنئ عميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس بالتحرر من سجون الاحتلال

&quot;الخارجية&quot;: جريمة إعدام الطفل أبو زيتون نتيجة مباشرة لإفلات إسرائيل من العقاب

"الخارجية": جريمة إعدام الطفل أبو زيتون نتيجة مباشرة لإفلات إسرائيل من العقاب

مجلس الشورى القطري: نحذر من محاولات الاحتلال تهويد القدس

مجلس الشورى القطري: نحذر من محاولات الاحتلال تهويد القدس

منوعات

إيناس مكي تكشف حقيقة خلافها مع شقيقها أحمد مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة خلافها مع شقيقها أحمد مكي

هل تتخلّى بلقيس عن مسيرتها الفنية في 2023؟

هل تتخلّى بلقيس عن مسيرتها الفنية في 2023؟

الفنانة ليلى علوي تكشف عن أمنياتها بعمر الـ61

الفنانة ليلى علوي تكشف عن أمنياتها بعمر الـ61

من هو الفنان الأعلى استماعًا في العالم العربي خلال 2023؟

من هو الفنان الأعلى استماعًا في العالم العربي خلال 2023؟

الفنان خالد الصاوي يكشف حقيقة أنباء اعتزاله التمثيل

الفنان خالد الصاوي يكشف حقيقة أنباء اعتزاله التمثيل

ما موعد محاكمة منة شلبي على خلفية تعاطيها المخدرات؟

ما موعد محاكمة منة شلبي على خلفية تعاطيها المخدرات؟

دموع محمد عبده تثير مشاعر السعوديين خلال تكريمه بجائزة التميز الإعلامي

دموع محمد عبده تثير مشاعر السعوديين خلال تكريمه بجائزة التميز الإعلامي

مطربة عربية تُصنّف ضمن أعظم 200 مطرب في التاريخ

مطربة عربية تُصنّف ضمن أعظم 200 مطرب في التاريخ

شاهد: الظهور الأول لطفل الفنان حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم

شاهد: الظهور الأول لطفل الفنان حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم

تفاصيل التحقيق مع شيرين عبد الوهاب في لبنان بسبب فضل شاكر

تفاصيل التحقيق مع شيرين عبد الوهاب في لبنان بسبب فضل شاكر

عربي

ليبيا: صالح والمشري يتفقان على الإسراع بالمسار الدستوري والانتخابات

ليبيا: صالح والمشري يتفقان على الإسراع بالمسار الدستوري والانتخابات

الديوان الملكي الأردني: الملك عبد الله الثاني يتوجه إلى أبوظبي في زيارة عمل

الديوان الملكي الأردني: الملك عبد الله الثاني يتوجه إلى أبوظبي في زيارة عمل

الصومال: قتلى بانفجار سيارتين مفخختين

الصومال: قتلى بانفجار سيارتين مفخختين

الأردن والإمارات: على إسرائيل وقف إجراءاتها &quot;اللاشرعية&quot;

الأردن والإمارات: على إسرائيل وقف إجراءاتها "اللاشرعية"