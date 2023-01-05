طولكرم: إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال كفر اللبد

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة كفر اللبد، شرق طولكرم.







ووفق مصادر محلية، فإنه خلال تجهيز فعاليات البلدة لوقفة مساندة لعميد الأسـرى الفلسـطينيين والعرب، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، المناضل كريم يونس الذي أفرج عنه اليوم بعد 40 عاما من الأسر في سجون الاحتلال، كانت مقررة بعد صلاة المغرب، بدعوة من إقليم فتح في كفر اللبد، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

رام الله - دنيا الوطنوأضافت أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها على أطراف البلدة، وعلى الطريق الواصل بين قرية شوفة وبلدة كفر اللبد.