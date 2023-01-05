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دولي

أردوغان: لقائي مع الأسد مرهونٌ بهذا الأمر

أردوغان: لقائي مع الأسد مرهونٌ بهذا الأمر
الرئيس التركي ونظيره السوري
رام الله - دنيا الوطن
كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن هناك إمكانية لعقد لقاء على المستوى الرئاسي بين تركيا وسوريا وروسيا بعد اجتماع وزراء الخارجية المرتقب.

وأكّد أردوغان خلال اجتماع رؤساء المحافظات الموسعة لحزب العدالة والتنمية في أنقرة أنّ وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا سيجتمعون خلال الفترة المقبلة، وتابع قائلاً: "الرؤساء سيجتمعون خلال الفترة المقبلة لبحث السلام في المنطقة، وستتضاعف جهودنا لهذه الغاية ". 

وفي وقت سابق اليوم، أكّد الرئيس التركي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أهمّية اتخاذ خطوات ملموسة لتطهير المناطق الحدودية السورية، في مقدمتها منبج وتل رفعت، من وحدات حماية الشعب الكردية.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس، أنّ من الممكن أن يطوّر ويوسع جيش بلاده الدوريات المشتركة التركية الروسية في الشمال السوري، بناء على المحادثات المباشرة مع الجانب السوري، وفق قناة (الميادين).

وقبل يومين، أكّد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أنّ موعد عقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس السوري بشار الأسد لم يتحدد بعد، مشيراً إلى أنّه مرهون بسير المحادثات بين الطرفين.

وفي سياق آخر، قال أردوغان إنّ موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا المقررة هذا العام في 18 حزيران/ يونيو قد يتمّ تقديمه، لمراعاة ما سمّاه "الظروف الموسمية".

وعلى صعيد الملف الأوكراني، قال إنّه سيتحدث إلى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبحث مسألة ممرّ للحبوب والأسمدة في البحر الأسود، وذلك بعد مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الروسي اليوم.

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