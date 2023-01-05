اندلاع مواجهات في بلدة أبو ديس والاحتلال يقتحم مستشفى المقاصد

رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات، اليوم الخميس، بين الشبان وقوات الاحتلال في القدس، واقتحمت قوات الاحتلال مستشفى بالمدينة.وأفادت مصادر مقدسية أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة أبو ديس.واقتحمت قوات الاحتلال مستشفى جمعية المقاصد الخيرية بالقدس، وحي الصلعة في بلدة جبل المكبر.وشرعت آليات الاحتلال بأعمال حفريات قرب مدخل عناتا شمال شرق القدس.واقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.كما أدى المستوطنون طقوسا تلمودية قرب حائط البراق، وصل صداها باحات المسجد الأقصى المبارك.