القاهرة: فلسطين تحصد جائزة التميز الحكومي العربي بمجال التخطيط الوظيفي

رام الله - دنيا الوطنحصدت دولة فلسطين، اليوم الخميس، جائزة التميز الحكومي العربي في مجال التخطيط الوظيفي.جاء ذلك في الحفل الذي أقيم في جامعة الدول العربية، لتكريم الفائزين بالجائزة، التي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع حكومة الإمارات العربية المتحدة، بحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، ووزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي محمد القرقاوي، وسفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم بالجامعة العربية دياب اللوح، وعدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات الإدارية والتعليمية في الدول العربية.وتسلم الجائزة تحت اسم "مبادرة جدولة تشكيلات الوظائف لتخطيط الموارد البشرية في قطاع الخدمة المدنية"، رئيس ديوان الموظفين موسى أبو زيد، ومدير عام التخطيط الوظيفي وجداول التشكيلات بالديوان وائل الريماوي.وقال أبو الغيط، إن جائزة "التميّز" تتيح فرصة ثمينة للتمعن في إنجازات الكوادر العربية وتقييمها، ثم التعبير عن التقدير العميق لعطائها الذي يحظى بتشجيع من جامعة الدول العربية والدول الأعضاء.وأشار إلى أن العالم العربي ثري بعدد من التجارب الإدارية الناجحة التي تستحق الاهتمام، والنظر في تعميمها ونشرها في مناطق أخرى.بدوره، أكد القرقاوي أهمية الجائزة ودورها في الإسهام بتطوير مفاهيم الإدارة والعمل الحكومي العربي، بهدف تقديم خدمات تعزز جودة الحياة للمواطنين العرب، وتعزز ثقتهم بالمستقبل.وأشار إلى أن قصص النجاح للمكرمين مصدر إلهام وملك للجميع، ومحفز على بذل الجهد للتميز في العمل، وتقديم النموذج الأمثل في الخدمة العامة، القائم على جرأة المبادرة وكسر أي نمطية إجرائية تعترض الوصول الآمن والناجع إلى المستهدفات التنموية والحضارية.