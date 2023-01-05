الخليل: مسيرة استفزازية للمستوطنين في محيط الحرم الإبراهيمي

رام الله - دنيا الوطننظم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مسيرة استفزازية في محيط الحرم الابراهيمي الشريف جنوب مدينة الخليل.ووفق مصادر محلية، فإن عشرات المستوطنين نظموا بحماية جيش الاحتلال مسيرة استفزازية في محيط الحرم الابراهيمي الشريف، رددوا خلالها هتافات عنصرية.وانطلق المستوطنون من شارع السهلة وصولا الى الساحة الجنوبية الشرقية للحرم، التي ينفذ فيها الاحتلال أعمال حفر وبناء لإنشاء ما يعرف بالمسار السياحي التهويدي، لتسهيل اقتحامات المستوطنين للحرم بهدف الاستيلاء عليه.