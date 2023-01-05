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شؤون فلسطينية

حزب الشعب يهنئ الأسير المحرر كريم يونس بالإفراج عنه من سجون الاحتلال

حزب الشعب يهنئ الأسير المحرر كريم يونس بالإفراج عنه من سجون الاحتلال
الأسير كريم يونس بعد الإفراج عنه
رام الله - دنيا الوطن
هنأ حزب الشعب الفلسطيني "جماهير شعبنا في كل مكان، بالإفراج عن المناضل الأسير كريم يونس، ونيله الحرية بعد أربعون عاماَ في سجون الاحتلال، مشيداَ بصموده الأسطوري وبقية الأسرى في مواجهة السجن والسجان وفاشية الاحتلال، ومؤكداَ على الوفاء لقضية الأسرى والمضي قدماَ في النضال من أجل حقوق شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال".

جاء ذلك في بيان صدر عن حزب الشعب صباح اليوم الخميس، فيما يلي نصه الكامل:

بكل الفخر والاعتزاز، والغبطة والسرور، يهنئ حزب الشعب الفلسطيني جماهير شعبنا الباسل في كل مكان، بالإفراج عن أبنه البار القائد المناضل عميد الأسرى كريم يونس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ونيله الحرية بعد أربعون عاماَ في سجون الاحتلال الصهيوني البغيض.

كما يهنئ حزب الشعب الأسير المحرر كريم يونس وعائلته المناضلة، ويؤكد أن محاولات الاحتلال لإفساد فرحة الافراج عنه، لن تجديه نفعاَ، ويشيد بالتاريخ الكفاحي لكريم يونس وصموده الأسطوري، وكذلك في صمود بقية رفاقه الأسرى والمعتقلين في مواجهة ظلام السجن وظلم السجان وفاشية الاحتلال.

وفي هذه المناسبة، يؤكد حزب الشعب مجدداَ على الوفاء للأسرى والأسيرات الذين يشكلون رمزاَ لكفاح وتضحيات شعبنا، وعلى استمرار اسنادهم بكل السبل باعتبار قضيتهم إحدى الأولويات الوطنية، حتى يتم الافراج عنهم جميعاَ دون قيد أو شرط، وعلى المضي قدماَ في النضال من أجل حقوق شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة وعاصمتها القدس.

إن حزب الشعب وفي الوقت الذي يدعو فيه قيادة الحركة الوطنية بكل قواها وجميع مؤسسات ومكونات  شعبنا وكل أحرار العالم والشعوب والحركات المتضامنة معه، إلى تسليط الضوء على قضية الأسرى والأسيرات في سجون ومعتقلات الاحتلال الصهيوني، وتكثيف ومضاعفة الجهود لدفع الهيئات الدولية على تحمل مسؤولياتها لوقف معاناتهم والتدخل الجاد لإجبار دولة الاحتلال بالإفراج عنهم، يؤكد أن خير وفاء لنضالات وتضحيات شعبنا وفي مقدمتهم الأسرى، يتمثل في إنهاء كل مظاهر الانقسام والتشرذم الفلسطيني، واستعادة وتكريس الوحدة الوطنية الفلسطينية، كشرط وقانون أساسي لإفشال مساعي تصفية قضية وحقوق شعبنا، والانتصار عليه كما أكد ذلك الأسير المحرر كريم يونس بعد ساعات قليلة من الافراج عنه.

وفي الختام، يؤكد حزب الشعب مجدداَ، أن الرد على حكومة الاحتلال الفاشية وتهديداتها لشعبنا ولأسراه في سجون الاحتلال، لن تنال من صمود شعبنا وعزيمة نضاله الوطني من أجل حق شعبنا في تقرير المصير ونيل الحرية والاستقلال.

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