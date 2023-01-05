جماهير نابلس تُشيّع جثمان الطفل الشهيد عامر أبو زيتون

رام الله - دنيا الوطنشيّعت الجماهير الفلسطينية في مدينة نابلس، اليوم الخميس، جثمان الشهيد الطفل عامر أبو زيتون، إلى مثواه الأخير في مخيم بلاطة، شرق المدينة.وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا الحكومي، باتجاه منزل ذوي الشهيد في مخيم بلاطة، لإلقاء نظرة الوداع عليه، والصلاة عليه في مسجد عباد الرحمن في المخيم، ثم مواراته الثرى في مقبرة الشهداء.وردّد المشاركون في تشييع جثمان الشهيد هتافات منددة بجرائم الاحتلال التي ترتكبها بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت فجراً عن استشهاد الطفل أبو زيتون (16 عاماً)، بعد إصابته برصاصة في الرأس، أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على نابلس.