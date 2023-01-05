"المبادرة الوطنية": إطلاق سراح الأسير كريم يونس انتصاراً لإرادة الصمود والتحدي

رام الله - دنيا الوطنأعربت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، اليوم الخميس، عن الفرحة والسعادة العارمة التي عمت فلسطين بإطلاق سراح الأسير كريم يونس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وأقدم أسير في العالم بعد قضائه أربعين عاما متواصلة في سجون الاحتلال ومعتقلاته.وأشادت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية "بالصمود الأسطوري الذي جسده البطل كريم يونس طيلة السنوات الأربعين متنقلا من سجن الى آخر تاركا خلفه الآلاف من الاسرى الفلسطينيين من بينهم عشرات المرضى والأطفال والنساء والكبار في السن، إذ تستقبله فلسطين اليوم حرا طليقا وعزيمته صلبة لم تنكسر رغم ما عاناه في الأسر من حرمان لأبسط الحقوق الانسانية امتد لاربعة عقود متواصلة فقد فيها والده وفقد أيضا والدته قبل ثمانية أشهر وقد انتظرت هذه اللحظة بصبر كبير، وواجه ما يواجهه أسرانا البواسل من إهمال طبي متعمد وعزل انفرادي وظروف اعتقالية صعبة ومريرة وإجراءات تعسفية تمارسها سلطات الاحتلال بحقهم بدوافع انتقامية عنصرية.".وأضافت الحركة في بيان صحفي أن "حرية كريم يونس لن تكتمل إلا بحرية كافة أسرانا القابعين في سجون الاحتلال ومعتقلاته، وفي هذا السياق فإنها تؤكد على الاستمرار بالنضال دعما وإسنادا لهم ولصمودهم وعدم تركهم وحدهم يواجهون البطش والحرمان والتنكيل، ومضاعفة الجهود المبذولة نحو إطلاق أوسع الحملات التضامنية لمؤازرتهم واسنادهم وإبقاء وتفعيل قضيتهم في الهيئات والمحافل الدولية وبما يكفل التخفيف من معاناتهم سعيا من أجل اطلاق سراحهم جميعا دون قيد أو شرط".ودعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية "لتسليط الضوء على هذا اليوم المميز في تاريخ الشعب الفلسطيني وتسميته "باليوم الوطني للحرية" وبما يفي لهؤلاء الابطال ولو بجزء بسيط من حقهم و اعتزازا بهم وبتضحياتهم العظيمة وبما يكشف ايضا حقيقة إجرام الاحتلال بحقهم في الأسر وخارجه".وتوجهت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بالتحية لعائلة الأسير المحرر كريم يونس في بلدة عارة في المثلث بفلسطين التي تنتظر ايضا الافراج القريب عن ابن عمه الأسير البطل ماهر يونس ولعوائل الأسرى البواسل ولكافة اللجان والهيئات والمؤسسات الفاعلة في مجال الدفاع عن الأسرى، مؤكدة أن "الانتصار والوفاء الحقيقي لهم و لقضيتهم العادلة لا يتحقق الا باستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام والالتفاف حول البرنامج الكفاحي الموحد والمقاوم لطرد وإنهاء وجود الاحتلال ونظامه العنصري الفاشي في فلسطين".