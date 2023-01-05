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شؤون فلسطينية

مفتي مصر: اقتحام الاحتلال للأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين في مختلف بقاع الأرض

مفتي مصر: اقتحام الاحتلال للأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين في مختلف بقاع الأرض
مفتي مصر شوقي علام
رام الله - دنيا الوطن
أدان مفتي جمهورية مصر العربية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم شوقي علام، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، لباحات المسجد الأقصى المبارك، معبراً ذلك اعتداء سافر واستفزاز لمشاعر المسلمين في مختلف بقاع الأرض.

وقال علام في بيان، اليوم الخميس، إن: "استفزازات سلطات الاحتلال تنتهك كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحمي المقدسات الفلسطينية"، محذراً من "مغبة الاقتحامات المتتالية للمسجد الأقصى، التي تستفز مشاعر مليار ونصف المليار مسلم على مستوى العالم".

ودعا مفتي مصر، المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومؤسساتها الأممية المختصة، لسرعة التحرك لضمان حماية المقدسات، والقيام بدوره في حماية مدينة القدس بما فيها المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الدينية، وضمان تطبيق المعاهدات والاتفاقات الدولية المتعلقة بهذا الشأن.

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