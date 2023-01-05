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دولي

الهند: رصد 11 متحوراً جديداً لفيروس (كورونا)

الهند: رصد 11 متحوراً جديداً لفيروس (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، رصد متحورات جديدة من فيروس (كورونا) بلغ مجموعها 11 لدى مسافرين دوليين وصلوا إلى البلاد خلال الفترة من 24 كانون الأول/ ديسمبر إلى الثالث من كانون الثاني/ يناير.

وأشارت الوزارة إلى أنه من بين 19227 راكباً خضعوا لاختبار (كوفيد-19) خلال هذه الفترة، ثبتت إصابة 124 بفيروس (كورونا).

وكشفت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، عن متحور فيروس (كورونا) الأكثر قدرة على الانتشار، منذ بدء الوباء أواخر عام 2019.

وبحسب المنظمة، فإن المتحور المعروف باسم "XBB.1.5"، المنتمي إلى (أوميكرون)، يعد أكثر المتغيرات قدرة على نقل العدوى، من بين كل السلالات التي اكتشفت حتى الآن.

لكن الخبر الجيد هو أن المتحور المذكور، وفقا للمنظمة، يسبب مرضاً خفيفاً مثل سلفه (أوميكرون)، بحسب ما جاء على موقع (العربية نت).

وشهدت الهند موجتين قاتلتين من (كوفيد) في عامي 2020 و2021، لكن مستويات الإصابة انخفضت عام 2022.

وتعرضت الحكومة لانتقادات شديدة بسبب سوء استعدادها خلال الموجة الثانية في صيف عام 2021، إذ توفي الكثير من الناس بسبب نقص الأكسجين والأدوية الحيوية.

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