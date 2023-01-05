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شؤون فلسطينية

"الداخلية" بغزة تعلن ضوابط إقامة حفلات الأفراح في القطاع

"الداخلية" بغزة تعلن ضوابط إقامة حفلات الأفراح في القطاع
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية بغزة، اليوم الخميس، ضوابط إقامة حفلات الأفراح في القطاع،  مؤكدة  على سريان قرار ضبط وتنظيم إقامة حفلات الأفراح في قطاع غزة اعتباراً من مطلع شهر كانون الثاني/ يناير الجاري.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، إنه "يُسمح بإقامة الحفلات في الأماكن الآتية فقط: (الصالات، الشاليهات، النوادي والملاعب، الأراضي الخاصة، البركسات والحواصل)، وبخصوص الشوارع فإنه لا يسمح بإقامة الحفلات فيها باستثناء بعض الشوارع الفرعية التي لا تؤثر على سير الحياة العامة ويحددها مركز شرطة الاختصاص".

وأشارت إلى أن الحفلات ستقام وفق الضوابط الآتية: الحصول على تصريح مسبق من مركز شرطة الاختصاص، وخفض الصوت وعدم تجاوزه مكان الحفل، والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية في محيط المكان، والتزام انتهاء الحفل في تمام الساعة (11:30 ليلاً بالتوقيت الصيفي، و10:00 ليلاً بالتوقيت الشتوي).

وأضافت الوزارة أن "الجهات المختصة بالشرطة ستقوم بمتابعة الالتزام بالضوابط المذكورة في جميع محافظات قطاع غزة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف ذلك، آملين من جميع المواطنين الالتزام تحقيقاً للمصلحة العامة، وحفاظاً على النظام والسكينة".


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