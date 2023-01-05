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شؤون فلسطينية

مجلس الشورى القطري: نحذر من محاولات الاحتلال تهويد القدس

مجلس الشورى القطري: نحذر من محاولات الاحتلال تهويد القدس
مجلس الشورى القطري
رام الله - دنيا الوطن
أدان مجلس الشورى القطري، اليوم الخميس، استمرار محاولات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تهويد مدينة القدس بما فيها المسجد الأقصى.

وحذر المجلس، في جلسته الأسبوعية العادية، برئاسة حسن بن عبد الله الغانم، من خطورة الأعمال الاستيطانية على عملية السلام وحل الدولتين.

ولفت إلى أن "الممارسات الإسرائيلية تعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الشعب الفلسطيني، وللمواثيق والقرارات الدولية المتعلقة بوضع مدينة القدس".

وطالب مجلس الشورى، البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي وبرلمانات العالم، باتخاذ موقف حيال سياسة الاستيطان، باعتبارها اعتداءً صارخاً وانتهاكاً سافراً للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.

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