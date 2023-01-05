"ثوري فتح" يدين اعتقال الاحتلال عضو المجلس صالح الياصيدي





رام الله - دنيا الوطنأدان المجلس الثوري لحركة (فتح)، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، عضو المجلس صالح الياصيدي، من واد الفارعة في محافظة طوباس.وحمل المجلس الثوري، في بيان صحفي، اليوم الخميس، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الياصيدي، مطالباً كافة الهيئات الدولية بالتدخل الفوري لوقف جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.وأكد أن "هذه الحملة المسعورة التي تقودها الحكومة الفاشية الجديدة، لن تثني أبناء شعبنا وقيادته الوطنية عن مواجهة سياسات الاحتلال العدوانية، وأن أبناء وكوادر "فتح" وقيادتها ستظل في مقدمة المتصدين لخطط الحكومة الإسرائيلية وجرائمها".وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" صالح الياصيدي، صباح اليوم بعد أن داهمت منزله في وادي الفارعة جنوب طوباس، وفتشته وعبثت بمحتوياته.وفي سياق آخر، هنأ المجلس الثوري، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، المناضل كريم يونس، بالإفراج عنه من معتقلات الاحتلال، بعد أن أمضى 40 عاماً في الأسر.